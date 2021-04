„The Crowded Room“: Neue Psycho-Drama-Doku mit Tom Holland auf Apple TV+ kommt bald

Apple TV+ hat neues originales Material bestellt. Der Streamingdienst von Apple hat sich die Rechte für eine Reihe gesichert, in der wäre Geschichten über die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen erzählt werden. In der Hauptrolle ist Tom Holland zu sehen.

Apple TV+ wird in absehbarer Zeit neue, vergleichsweise schwere Kost für seine Zuschauer erhalten. Apple hat sich die Rechte an einer neuen Doku gesichert, die über die Folgen von psychischen Störungen erzählt, wie das Unternehmen unlängst bekanntgegeben hat. In der Hauptrolle sehen die Zuschauer Tom Holland, er spielt Billy Milligan, den ersten Menschen, der vor Gericht trotz erwiesener Schuld an den ihm zur Last gelegten Verbrechen straffrei ausging, weil er an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet.

Erste Staffel erscheint in zehn Folgen

Die neue Serie mit dem Titel „The Crowded Room“ soll über mehrere Staffeln verfügen, die Darsteller wechseln von Staffel zu Staffel ebenso, wie die erzählten Geschichten. Die erste Staffel soll aus zehn spannenden Episoden bestehen, so Apple.

„The Crowded Room“ wird von Apple Studios in Zusammenarbeit mit New Regency produziert werden. Die Drehbücher und die Produktion werden von Oscar-Preisträgerin Akiva Goldsman verantwortet, die mit der „Arbeit an A Beautiful Mind“ bereits früher Erfahrungen in der Darstellung menschlicher Abgründe sammeln konnte.

Wann die neue Serie auf Apple TV+ starten wird, ist noch nicht bekannt: Welches Original ist bislang euer Highlight auf Apple TV+?

Ähnliche Beiträge