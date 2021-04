iPhone 13 Pro: Wechsel zu LTPO-Displays hätte Signalwirkung für ganze Branche

Apple könnte mit seinem Wechsel zu LTPO-Displays im iPhone 13 Pro eine Entscheidung für große Teile der Smartphonebranche vorweg nehmen. Das Unternehmen soll in diesem Jahr erstmals auf die Panels setzen, die mit ihrem geringeren Stromverbrauch unter anderem die Voraussetzungen dafür schaffen, eine Bildwiederholrate von 120 Hz im iPhone realisieren zu können.

Apples angeblich geplanter Wechsel zu LTPO-Panels im neuen iPhone 13 Pro könnte für die gesamte Branche Signalwirkung haben, das zumindest glaubt der Displayanalyst Ross Young.

We now predict LTPO backplanes to overtake LTPS in AMOLED smartphones on a $US basis in 2023 with a big uptake from Apple over that period… pic.twitter.com/0N2gqJF3Mp

— Ross Young (@DSCCRoss) April 12, 2021