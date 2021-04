WhatsApp lässt Nutzer bald Chats von Android zu iOS mitnehmen

WhatsApp arbeitet aktuell offenbar an einer Neuerung für seine iOS– und Android-Apps, mit der es Nutzern möglich sein wird, ihre Chat-Historie von einer zur anderen Plattform mitzunehmen. Bis jetzt ist das ohne größere Umstände nicht möglich, wodurch Nutzern stets ihre teils über Jahre hinweg aufgebauten Konversationen und Medien verloren gehen. Wann die neue Funktion starten wird, ist noch nicht klar.

Aktuell arbeitet der zu Facebook gehörende Messenger offenbar an einer neuen Funktion, das geht aus einigen Einblicken in Betas von WhatsApp hervor. Danach wird man den Nutzern in Zukunft eine Möglichkeit anbieten, ihre Chats und Medien aus den Unterhaltungen von iOS zu Android mitzunehmen und natürlich auch in die andere Richtung.

WhatsApp says that apps that claim to move your chat history between phones violate their Terms of Service.https://t.co/MK4tJmBGrc pic.twitter.com/Vz423jIVuv — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 15, 2019

Danach wird es hierfür nötig sein, auf beiden Geräten jeweils die neueste Version von WhatsApp installiert zu haben. Sofern ein Gerät noch eine ältere Version verwendet, wird der Nutzer darauf aufmerksam gemacht, das aktuellste Update zu laden, um mit der Migration beginnen zu können.

Bis jetzt gibt es keinen leichten Weg für WhatsApp-Daten von iOS zu Android

Aktuell speichert WhatsApp die Unterhaltungen inklusive der getauschten Medien und Dateien unter iOS im iCloud-Backup der Nutzer, unter Android wird die Historie in der Google Drive-Sicherung der Nutzer abgelegt. Bei einem Wechsel des Gerätes können die Konversationen nebst Medien einfach wieder aus dem Backup geladen und eingespielt werden, nicht jedoch bei einem Wechsel der Plattform. In dem Fall gehen alle Medien und Unterhaltungen verloren, es sei denn, der Nutzer greift zu zumeist relativ umständlichen Lösungen Dritter. Wann WhatsApp diese Neuerungen für alle Nutzer von iOS und Android zur Verfügung stellen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

