Apple Via del Corso: Rom hat seit heute einen neuen Apple Store

Seit heute hat Italien einen Apple Retail Store mehr: In Rom wurde an diesem Donnerstag der Apple Via del Corso eröffnet. Er ist damit der 17. Apple Retail Store in dem Land. Nach dem Ende der Corona-Pandemie sollen auch wieder persönliche Sessions rund um Apples Produkte, Werte und Inhalte wie Entwicklung und Programmierung in der Filiale abgehalten werden.

Apple hat heute einen neuen Apple Retail Store in Rom eröffnet: Mit dem neuen Apple Via del Corso, der an diesem Donnerstag offiziell seine Pforten für Besucher öffnete, gibt es in Italien nun insgesamt 17 Apple Retail Stores.

Der Apple Via del Corso liegt zentral im Herzen Roms und soll als eine Bereicherung eines der lebendigsten Viertel der italienischen Hauptstadt Kunden den erstklassigen Service rund um Apple sowie ein hochwertiges Shoppingerlebnis bieten, so Apple in einer entsprechenden Pressemitteilung anlässlich der Eröffnung des Apple Via del Corso.

Apples Ladengeschäfte sind schon lange keine reinen Verkaufsstellen mehr

Im Apple Via del Corso finden Besucher wie üblich bei Apples Ladengeschäften Elemente, die auf lokale historische Besonderheiten Bezug nehmen. Teile der Einrichtung sind so etwa aus lokalem Mamor gefertigt, für den die Region schon seit 1880 bekannt ist.

Apples Geschäfte dienen dabei schon seit Jahren nicht mehr in erster Linie dem Verkauf, viel mehr möchte Apple seine Filialen viel mehr als Bildungs- und Begegnungsstätten verstanden wissen. Hierzu schreibt das Unternehmen:

Apple Via del Corso bringt auch das allererste Apple Made in Rome“-Programm, das sich zum Ziel gesetzt hat, die nächste Generation junger Römer:innen zu inspirieren, weiterzubilden und die Werkzeuge an die Hand zu geben, um ihre Leidenschaften zu entdecken. Unter der Leitung von über 40 regionalen Künstler:innen hat Apple Sessions in den Bereichen Musik, Kunst und Design, Contentcreation und Video kuratiert, die in den kommenden Monaten regionale Communitys der Stadt unterstützen sollen.

Nach wie vor gelten in allen Apple Retail Stores ohne Ausnahme etwa für Genesene oder Geimpfte die Abstands- und Hygieneregeln.

