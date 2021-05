iCloud Mail gestört: Apple meldet Probleme für einige Nutzer

Aktuell kommt es in der iCloud von Apple wieder einmal zu einigen Störungen: Diesmal ist iCloud Mail von dem Problem betroffen, nur wenige Nutzer sollen allerdings Probleme bei der Nutzung des Angebots haben. Die Beseitigung einer Störung in der iCloud dauert in der Regel einige Stunden.

Aktuell kommt es abermals zu einigen kleineren Problemen in der iCloud von Apple: Der E-Mail-Dienst des Unternehmens iCloud Mail ist von den Aussetzern betroffen, wieApple auf seiner entsprechenden Seite für den Systemstatus der Dienste in der iCloud mitteilt.

Laut den Angaben von Apple treten die derzeit von Nutzern beobachteten Störungen seit heute Nachmittag gegen 15:30 Uhr auf, bis jetzt ist das Problem noch nicht beseitigt worden, eine Reparatur ist allerdings bereits im Gange.

Laut Apple sind nur wenige Nutzer vn den Problemen mit iCloud Mail betroffen

Wie Apple in seinem entsprechenden Eintrag angibt, ist iCloud Mail für Nutzer, die von dem Problem betroffen sind, derzeit gar nicht oder nur mit Verzögerungen nutzbar. Allerdings sollen nur wenige Nutzer Probleme bei der Verwendung von iCloud Mail haben. Diese Angabe macht Apple meistens in Zusammenhang mit Störungen in der iCloud, das bedeutet aber dennoch, dass zumeist noch immer einige Millionen Anwender von einem Fehler betroffen sind.

Die Beseitigung eines solchen Problems nimmt in der Regel einige Stunden in Anspruch.

