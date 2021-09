Apple meldet Probleme bei iCloud Mail für einige Nutzer

Apple hat heute Nachmittag mit einigen Problemen in seiner iCloud zu kämpfen: Der E-Mail-Dienst des Unternehmens steht zur Stunde nicht allen Nutzern in gewohnter Weise zur Verfügung: Einige Nutzer können derzeit keine E-Mails empfangen oder senden.

Es bewirkt, dass betroffene Nutzer eventuell keine E-Mails mehr per iCloud Mail versenden oder empfangen können.

Apple: Nur wenige Nutzer von Störung betroffen

Wie es bei Apple weiter heißt, sind nur wenige Nutzer von dem Problem betroffen. Weniger Nutzer kann allerdings in der Sprache von Apple durchaus bedeuten, dass weltweit einige Millionen Anwender von den Problemen betroffen sind. Die Störung in der iCloud dauert bereits einige Stunden an, es ist damit zu rechnen, dass innerhalb der kommenden Stunden alles wieder normal läuft. Weitere Dienste in der iCloud sind nicht von Problemen betroffen. iCloud Mail war vergangenen Monat schon einmal von einer Störung betroffen, die einige Nutzer zeitweilig in der Verwendung beeinträchtigt hatte.

