Geldspritze: Apple unterstützt amerikanischen Laser-Entwickler mit 410 Millionen Dollar

Apple investiert erneut kräftig in amerikanische Technologieunternehmen: Diesmal ist es die Firma II-VI, die einen Haufen Dollars aus Cupertino einstreichen kann. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Komponenten, die in der TrueDepth-Kamera und somit bei der Realisierung von Face ID zum Einsatz kommen. Auch der LiDAR-Sensor setzt teilweise auf Technologie des Herstellers.

Apple hat erneut eine kräftige Geldspritze für die amerikanische Wirtschaft angekündigt. Das Geld fließt in Richtung des Unternehmens II-VI, wie der iPhone-Konzern heute angekündigt hat. II-VI entwickelt unter andrem Komponenten, die für die TrueDepth-Kamera genutzt werden, mit ihr wird die 3D-Gesichtserkennung Face ID realisiert, die im iPhone und iPad Pro zum Einsatz kommt. Auch werden die Lösungen von II-VI für den LiDAr-Scanner benötigt, diesen setzt Apple im iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max sowie dem iPad Pro ein.

Dieser Sensor ist vor allem für aktuelle, aber besonders zukünftige AR-Anwendungen von Interesse, auf die Apple seit Jahren schwört.

Apple unterstreicht sein Engagement für die heimische Wirtschaft

In der Mitteilung betont Apple einmal mehr sein Engagement zur Stützung der amerikanischen Technologiebranche. Mit seinem Investment in II-VI, das ein Volumen von insgesamt 410 Millionen Dollar haben wird, trage Apple zur Schaffung vieler neuer Jobs bei, erklärte das Unternehmen in der entsprechenden Pressemitteilung. Insgesamt sollen mehr als 700 neue Arbeitsplätze an den Standorten von II-VI in den Staaten Texas, Illinois sowie am Sitz des Unternehmens in Pennsylvania werden. Das Geld fließt aus Apples Advanced Manufacturing Fund, aus diesem Topf kommen seit Jahren immer wieder Investitionen in amerikanische Unternehmen, die Teil von Apples Lieferkette sind.

Sie halfen vor Jahren auch dem Hersteller des Gorilla Glass Corning bei dessen Aufstieg. Inzwischen steckt Gorilla Glass in zahlreichen Smartphonemodellen verschiedenster Hersteller.

Ähnliche Beiträge