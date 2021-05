HomePod spielt bei manchen Nutzern keine Musik mehr auf Apple Music, bei euch auch?

Der HomePod macht einigen Nutzern aktuell Probleme bei der Musikwiedergabe. Konkret möchte Siri einige Songs plötzlich nicht mehr abspielen. Das Problem tritt offenbar seit der Aktualisierung auf die HomePod-software 14.5 auf, die vor kurzem für alle Nutzer verteilt wurde. Derzeit ist noch nicht klar, wann und wie Apple das Problem wird beheben können.

Aktuell beobachten verschiedentlich Nutzer eines HomePod Probleme mit ihrem Smart Speaker: Dieser möchte plötzlich Musik über Apple Music nicht mehr wiedergeben, wie Nutzer etwa auf dem Kurznachrichtendienst Twitter erklären.

@AppleSupport Hey 👋 Siri seems unable to find music as of some time today. I’m a Music subscriber and it’s failing on iOS and HomePod. I just get “I didn’t find x on Apple Music” for any request I make. I’ve seen other similar complaints on Twitter.

— Mike McNamara (@MikeMcNamara) May 4, 2021