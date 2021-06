Apple konnte Verkäufe des iPads zuletzt nochmals deutlich steigern

Apple verkauft nach wie vor die meisten Tablets weltweit: Die starke Nachfrage wird noch immer von Corona und den Folgen getrieben, von denen auch andere große Hersteller profitieren konnten. Der gesamte Tabletmarkt wuchs zuletzt noch einmal drastisch.

Apple hat den weltweiten Markt für Tablets nach wie vor fest im Griff, das zeigten zuletzt aktuelle Schätzungen der Marktforscher von Counterpoint Research. Danach konnte Apple den Marktanteil am Tabletmarkt mit dem iPad im ersten Quartal von 30% im Vorjahreszeitraum auf zuletzt 37% steigern. Im letzten Jahr konnte Apple bereits rund ein Drittel mehr iPads verkaufen, als weltweit im Jahr 2019 über die Ladentische gingen.

Das Einsteiger-iPad ist besonders beliebt

Alle großen Hersteller haben das Jahr 2020 genutzt, um aggressiv neue Modelle vorzustellen und diese zu bewerben, kleinere Hersteller wurden hierdurch massiv unter Druck gesetzt und Huawei kam durch die Sanktionen der USA nahezu völlig unter die Räder.

Apples populärstes iPad war das günstigste Einsteiger-iPad und hier die Version von Herbst 2020, so Counterpoint. Insgesamt kam das Einsteiger-iPad auf einen Anteil an den iPad-Verkäufen von rund 56% weltweit. Das iPad Air und iPad Pro waren allerdings mit einem Anteil von 9% beziehungsweise 18% an den Verkäufen ebenfalls relativ stark nachgefragt.

Apple konnte die Absatzzahlen in allen geografischen Segmenten steigern, besonders kräftig zogen die Verkäufe allerdings in Japan an. Größter Treiber der starken Verkäufe ist der noch immer anhaltende Bedarf an produktiv nutzbaren Arbeitsgeräten für das Homeschooling oder Home-Office zur Bewältigung der nach wie vor andauernden weltweiten Krise durch die Corona-Pandemie.

