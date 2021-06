Apple verteilt iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 3 an Entwickler

Apple hat gerade eben iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 3 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Diese neue Testversion kommt drei Wochen auf die Verteilung der vorangegangenen Beta und damit etwas später als erwartet. Das wiederum ist wohl auf die zwischenzeitlich abgehaltene WWDC 2021 zurückzuführen.

Apple hat heute Abend die Beta 3 von iOS 14.7 und iPadOS 14.7 an die Entwickler verteilt. Die neue Testversion kann damit ab sofort von jedem registrierten Developer auf das iPhone oder iPad geladen und installiert werden.

Hierzu muss das entsprechende Entwicklerprofil auf dem Gerät installiert sein. iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Beta 3 werden etwa drei Wochen nach der Verteilung der vorangegangenen Beta an die Developer verteilt, was wohl in Zusammenhang mit der zwischenzeitlich abgehaltenen WWDC 2021 und des Starts der Beta von iOS 15 und Co. stehen dürfte.

Neue Angaben über Luftqualität in der Wetter-App in einigen Ländern

Mit dem Update auf iOS 14.7 bringt Apple die Angaben über die Luftqualität in der Wetter-App in einige weitere Länder, dazu zählen die Niederlande, Spanien, Frankreich und Kanada. Auch können nun mehrere Timer auf dem HomePod gestellt werden, hierzu wird aber auch die HomePod-Software 14.7 benötigt. Im weiteren ist dieses Update frei von größeren Neuerungen und kümmert sich in der Hauptsache um die Verbesserung der allgemeinen Performance und Stabilität von iOS 14.

