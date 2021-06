Das iPad Pro soll Wireless Charging und Rückfront aus Glas bekommen

Apple arbeitet offenbar an einem neuen iPad Pro, das per Wireless Charging geladen werden soll: Dieses nächste Modell werde über eine Rückfront aus Glas verfügen, heißt es aktuell in einem Ausblick. ‚Auch wolle Apple das bilaterale Laden in das iPad beringen, über dieses Feature wurde in der Vergangenheit bereits verschiedentlich mit Blick auf das iPhone spekuliert.

Apple wird möglicherweise ein Feature für das iPad adaptieren, das es bereits lange am iPhone gibt. Wireless Charging soll auch für das iPad Pro verfügbar werden, das berichtet heute die Agentur Bloomberg mit Verweis auf Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind.

Danach arbeite Apple aktuell an der nächsten Generation des iPad Pro, die Wireless Charging unterstützen soll. Hierzu werde das iPad Pro in seiner nächsten Auflage über eine Rückfront aus Glas verfügen, wie es für Wireless Charging nötig ist, eine Oberfläche aus Aluminium, wie sie das iPad Pro aktuell aufweist, ist für drahtloses Laden nicht geeignet.

Das iPad Pro soll auch bilaterales Laden unterstützen

Darüber hinaus werde Apple dem iPad Pro auch ein Feature verpassen, mit dem der Nutzer sein iPhone oder seine AirPods drahtlos am iPad aufladen kann. Dies wird gemeinhin als bilaterales Laden bezeichnet und die Konkurrenz von Samsung bietet es bereits an. Auch für das iPhone war bilaterales Wireless Charging lange im Gespräch, kam aber bis jetzt nicht. Auch für das iPad Pro sei diese Funktionalität noch in einem frühen Stadium der Entwicklung, so Bloomberg, sodass es gut möglich ist, dass diese Funktion letztlich doch nicht kommt.

Das iPad Pro der nächsten Generation soll im kommenden Jahr erscheinen, der Zeitpunkt könne sich aber noch verschieben.

