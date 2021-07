iOS 14.7 und iPadOS 14.7 Release Candidate für Entwickler und freiwillige Tester veröffentlicht

Apple hat gerade eben iOS 14.7 und iPadOS 14.7 in der RC-Fassung für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Dieser Release Candidate ist in der Regel die letzte Fassung einer Beta, bevor ein Update an die Öffentlichkeit ausgeliefert wird. Sofern keine großen Probleme mit dem RC mehr auftreten, werden auch keine Änderungen mehr daran vorgenommen.

Apple hat heute Abend den Release Candidate von iOS 14.7 und iPadOS 14.7 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Dieser RC des kommenden Updates wird eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta an die Entwickler ausgegeben.

iOS 14.7 und iPadOS 14.7 RC kann auch von den freiwilligen Testern geladen und installiert werden. Der RC ist in der Regel die fertige Version eines Updates, diese wird nur dann noch einmal verändert, wenn Entwickler mit ihr ein größeres Problem feststellen.

iOS 14.7 bringt Unterstützung für neues MagSafe-Batteriepack und weitere kleinere Verbesserungen

Apple wird mit dem Update auf iOS 14.7 die Unterstützung für ein neues MagSafe-Battery-Pack ergänzen, das für das iPhone 12 vorgestellt wurde.

Darüber hinaus ergänzt Apple mit dem Update auf iOS 14.7 die Anzeige der Luftqualität in der Wetter-App in weiteren Regionen. Ferner wird die Darstellung abonnierter Sendungen in der Podcasts-App verbessert und ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass Playlisten in der Musik-App nicht geteilt werden konnten.

Nutzer können in der kommenden Woche mit dem Update auf iOS 14.7 rechnen.

