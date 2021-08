Apple Pay bei mobilem Bezahlen in den USA klar die Nummer eins

Apple Pay ist inzwischen der marktbeherrschende Zahlungsdienst bei mobilen Zahlungen per Smartphone oder Smartwatch in den USA. Der Service aus Cupertino hat die nicht sehr zahlreichen Konkurrenten Lichtjahre hinter sich gelassen. Im vergangenen Jahr wurden mobile Bezahllösungen weltweit populär, was zu nicht geringen Anteilen der weltweiten Corona-Krise zugeschrieben werden kann.

Apple Pay ist heute die dominierende Zahlungsmethode bei mobilen Zahlungen in den Vereinigten Staaten von Amerika, das zeigt eine aktuelle Studie, die die Entwicklungen der Nutzung von Debit- und Kreditlösungen in den USA abbildet. Danach wurden im vergangenen Jahr rund zwei Milliarden Zahlungen per Smartphone oder Uhr durchgeführt, ein massives Plus von 51%.

Apples Dienst Apple Pay war hier die mit viel Abstand führende Lösung. Rund 92% aller Zahlungen mit mobilen Zahlungsdiensten entfielen auf Apple Pay.

Samsung Pay und Google Pay weit abgeschlagen

74 von 100 der größten US-Handelsketten unterstützen heute Apple Pay: Insgesamt wird der Zahlungsdienst von 65% der amerikanischen Einzelhändler unterstützt.

Hinter Apple Pay liegt Samsungs Bezahldienst Samsung Pay mit einem riesigen Abstand: Er kommt nur auf rund 5% der mobilen Zahlungen, ein Stück dahinter liegt Google Pay mit rund 3% Marktanteil.

Im vergangenen Jahr ist mobiles Bezahlen weltweit populär geworden, vor allem aufgrund der Corona-Pandemie. Einzelhändler und Banken werben in diesem Zusammenhang mit einer risikolosen, weil kontaktlosen Zahlungsweise. Allerdings greifen deutsche Kunden hier eher zur kontaktlosen Kreditkarte oder Girocard. Wie bezahlt ihr am liebsten eure Einkäufe? Teilt eure Meinung!

