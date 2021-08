Facebook Messenger erhält Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jetzt auch für Anrufe

Facebook schützt Anrufe in seinem Messenger in Zukunft auch per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung: Diese verbesserte Sicherheitsstufe wird bereits an erste Nutzer ausgerollt. Nachrichten im Messenger von Facebook werden bereits seit einigen Jahren auf diese Weise geschützt.

Das soziale Netzwerk Facebook hat damit begonnen, seinen Messenger noch wirksamer vor unerwünschten Mithörern zu schützen. Der Messenger erhält in Zukunft auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Anrufe. Wie das soziale Netzwerk in einem entsprechendem Blog-Post mitgeteilt hat, werden nun nach und nach die neuen Sicherheitsfunktionen für alle Nutzer ausgerollt.

Wann die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Sprach- und Videoanrufe im Messenger für alle Nutzer verfügbar ist, ist noch nicht klar.

Facebook engagiert sich für mehr Datenschutz

Man habe erkannt, dass es ein großes Bedürfnis nach mehr Privatsphäre unter den Nutzern der eigenen Dienste gibt, erklärte das Netzwerk in der Stellungnahme. Der Videochat des Messengers werde zuletzt täglich von rund 150 Millionen Nutzern verwendet.

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Nachrichten hatte Facebook bereits 2016 in den Messenger gebracht. Auch in WhatsApp werden Nachrichten und Anrufe schon lange auf diese Weise geschützt, zum Einsatz kommt hier die Verschlüsselung der Betreiber von Signal.

Facebook stand und steht in der Kritik, den Datenschutz seiner Nutzer immer wieder zu vernachlässigen. Zuletzt gab es erheblichen Wirbel um die neuen Privatsphärerichtlinien von WhatsApp, Facebook verzichtete letztlich darauf, diese umstrittenen Richtlinien zu nutzen, um Unwillige nachhaltig von der Nutzung von WhatsApp auszuschließen.

