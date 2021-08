Leaker: Neues MacBook Pro 14 Zoll dürfte deutlich teurer werden

Das MacBook Pro wird im Herbst wohl sein nächstes größeres Update erhalten. Apple wird erstmals vermutlich eine 14 Zoll-Version vorstellen. Im Vergleich zur aktuell erhältlichen 13,3 Zoll-Version wird diese Neuauflage wohl allerdings ein ganzes Stückchen teurer werden.

Apples neue MacBook Pro-Modelle werden wohl einen ordentlichen Performancesprung machen. Ausgeliefert werden sollen sie mit dem neuen M1X-Chip, der auf dem M1 basiert, jedoch mehr Kerne besitzen soll. Von diesem neuen SoC wird vor allem das kleinere Modell des MacBook Pro profitieren. Es ist dem großen 16 Zoll-Bruder aktuell in der Leistung deutlich unterlegen, was vor allem an den im großen Modell verfügbaren stärkeren Intel Core i9-Prozessoren und der dedizierten Grafik liegt. Zudem können einzig im MacBook Pro 16 Zoll bis zu 64 GB Arbeitsspeicher konfiguriert werden. Ob letzteres so bleibt oder Apple beim neuen Modell hier ebenfalls für mehr Gleichheit sorgt, ist noch nicht bekannt, eine andere Entwicklung wurde allerdings heute von einem bekannteren Leaker angesprochen.

Sie betrifft den Umstand, dass die Unterschiede bei der Leistung der neuen MacBook Pro-Modelle deutlich abnehmen dürften. Da beide mit dem M1X laufen, der in beiden Modellen in etwa ähnlich getaktet werden dürfte, sind beide Modelle bei CPU- und GPU-Aufgaben vermutlich ähnlich schnell.

It’s comforting to note that both MacBook Pro’s that are coming this fall will have the same chip and the same performance. It’s definitely a win for those who like to opt for the smaller size but expect a notable increase in price for the 14 inch over the 13 inch.

— Dylan (@dylandkt) August 24, 2021