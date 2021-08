Telegram jetzt mit bis zu 1.000 Teilnehmern in Videoanruf

Der Messenger Telegram hat zuletzt ein neues und umfangreiches Update veröffentlicht: Nun können insgesamt bis zu 1.000 Teilnehmer einem Videoanruf beitreten. Darüber hinaus wurde die Auflösung und die Wiedergabe von Videonachrichten verbessert.

Zuletzt hat der populäre Messenger Telegram ein umfangreiches Update erhalten, das einige neue Funktionen bringt und vorhandene Features deutlich verbessert: Ab sofort können nun bis zu 1.000 Teilnehmer einem Videoanruf beiwohnen. Zuvor lag die Grenze bei maximal 30 Teilnehmern, während schon unbegrenzt viele Teilnehmer per Audio an einem Anruf teilnehmen konnten.

Darüber hinaus wurde mit dem jüngsten Update die Option ergänzt, Videonachrichten in verschiedenen Geschwindigkeiten abzuspielen und die maximale Auflösung wurde erhöht.

Die Neuerungen in Telegram im Detail

Zudem gab es Neuerungen bei der Bildschirmwiedergabe. Nachfolgend haben wir alle Neuerungen in der jüngsten Aktualisierung von Telegram für euch notiert, die die Entwickler angemerkt haben:

Videoanrufe mit bis zu 1.000 Zuschauern, Bildschirmfreigabe mit Ton, Videonachrichten 2.0, Videowiedergabegeschwindigkeit und mehr

Gruppen-Videoanrufe 2.0

• Gruppen-Videoanrufe unterstützen nun bis zu 1.000 Zuschauer und eine unbegrenzte Anzahl von reinen Zuhörern (Audio).

Bildschirmfreigabe mit Ton

• Teile deinen Bildschirm in Einzelvideogesprächen (1:1 Chats) und in Gruppen-Videoanrufen.

• Der Ton deines Gerätes ist bei der Freigabe deines Bildschirms in jedem Videoanruf enthalten.

• Wische schnell über den Bildschirm, um eine Videoquelle auszuwählen, wenn du deine Kamera in einem Videoanruf einschalten willst.

Videonachrichten 2.0

• Genieße eine höhere Auflösung von Videonachrichten in deinen Chats.

• Tippen auf eine Videonachricht, um sie zu erweitern.

• Ziehen zum Zoomen, während du eine Videonachricht mit der hinteren Kamera aufnimmst.

• Spielen die Musik weiter, während du Videonachrichten aufnimmst.

Geschwindigkeit der Videowiedergabe

• Tippe auf „⋯“ im Medienplayer, um die 0,5-, 1,5- oder auch 2-fache Wiedergabegeschwindigkeit auszuwählen.

• Halte einen Videozeitstempel im Chat gedrückt, um einen Link zu genau diesem Moment zu kopieren.

Verbesserte In-App-Kamera

• Schalte beim Aufnehmen von Fotos oder Videos auf 0,5-fachen oder 2-fachen Zoom um, wenn das von deinem Gerät unterstützt wird.

• Halte die Zoomtaste gedrückt, um ein Zoomrad mit Einstellungen zu öffnen.

Und mehr

• Tippe im Weiterleitungsmenü auf „Auswählen“, um mehrere Empfänger auszuwählen.

• Wische mit zwei Fingern in der Chatliste, um mehrere Chats auszuwählen.

• Aktiviere das automatische Löschen in deinen Chats, um Nachrichten nach einem Monat (sowie ein Tag oder eine Woche) zu entfernen.

• Einfaches Zeichnen von kleinen Details im Medien-Editor. Der Pinsel wird jetzt kleiner, wenn du hineinzoomst.

• Profilbilder in Gruppen folgen den Nachrichten, wenn du im Chat blätterst.

