tvOS 15 Beta 7 steht für Entwickler bereit

Auch tvOS 15 hat heute Abend eine neue Testversion erhalten. Die siebte Beta kann ab sofort von registrierten Developern geladen und installiert werden. Eine der interessanteren Neuerungen in tvOS 15 ist sicherlich die Möglichkeit, sich auch per iPhone und Face ID in einem Onlinekonto anzumelden. Relevante Neuerungen oder Änderungen wird es in tvOS 15 Beta 7 wohl nicht mehr geben.

Apple hat am heutigen Mittwoch Abend neben iOS 15 und iPadOS 15 Beta 7 sowie watchOS 8 Beta 7 auch die neue Beta vn tvOS 15 an die Entwickler verteilt. Auch diese Beta folgt gut eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Testversion.

Die neue Beta sowie das Update auf tvOS 15 generell wird für das Apple TV der vierten, fünften und sechsten Generation zur Verfügung gestellt.

tvOS 15 mit einigen neuen Funktionen erscheint im Herbst für alle Nutzer

tvOS 15 bringt einige neue Funktionen, so wird nun etwa auch der HomePod Mini als Stereo-Paar am Apple TV unterstützt. Eine neue Komfortfunktion erlaubt es zudem, dass Nutzer sich in einem Onlinekonto, zu dem die Daten im Schlüsselbund gespeichert sind, per iPhone und Touch ID beziehungsweise Face ID anmelden.

tvOS 15 Beta 7 wird wohl keine relevanten Neuerungen oder Änderungen mehr mit sich bringen, sondern lediglich die allgemeine Performance optimieren.

