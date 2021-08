iPhone 13 kann jetzt bei der Telekom reserviert werden

Apple bringt sein neues iPhone 13 wohl irgendwann im September auf den Markt: Während der genaue Termin noch nicht feststeht, hat die Deutsche Telekom bereits wieder ihren aus den letzten Jahren bekannten Vorreservierungsservice in Stellung gebracht. Bestandskunden können über ihn ihr neues iPhone 13 im Zuge einer Vertragsverlängerung beziehen. Sie sollen dabei von einer bevorzugten Belieferung profitieren, die allerdings nicht garantiert ist.

Das iPhone 13 steht bereits in den Startlöchern. Gestern hatten wir darüber berichtet, dass aktuell der 17. September als Start der Vorbestellungen gehandelt wird. Das genaue Datum steht allerdings noch nicht mit Sicherheit fest. Was allerdings bereits verfügbar ist, ist der Reservierungsservice der Deutschen Telekom. Er wurde in den vergangenen Jahren stets vor dem Start neuer iPhones angeboten und steht auch im Vorfeld des Marktstarts diverser weiterer Top-Smartphones etwa von Samsung zur Verfügung.

Das iPhone 13 über die Telekom reservieren und bevorzugte Lieferung erhalten

Die Telekom bietet hierfür ein spezielles Formular an. Wer es ausfüllt, erhält im Anschluss eine Reservierungsbestätigung sogar für Apples Wallet von iOS. Sobald das reservierte Produkt bestellt werden kann, gibt es dann eine Push-Nachricht.

In den vergangenen Jahren war die Vorreservierung über die Telekom oder andere Netzbetreiber allerdings keine Garantie für eine bevorzugte Belieferung, wie die Telekom sie anpreist. In manchen Jahren wurden Telekom-Kunden sogar deutlich später beliefert, als Apple-Direktbesteller. Dies scheint man in den letzten Jahren allerdings in den Griff bekommen zu haben.

Das iPhone 13 kann über diesen Service nur von der Telekom bezogen werden, wenn Bestandskunden eine Vertragsverlängerung vereinbaren oder Neukunden einen Vertrag abschließen.

