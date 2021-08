iPhone 13: Face ID soll auch mit Maske funktionieren

Apples iPhone 13 soll über eine weiterentwickelte Version von Face ID verfügen. Damit wäre der Nutzer in der Lage, sein iPhone zu entsperren oder Zahlungen zu tätigen, auch wenn er eine Maske oder eine dunkle Brille trägt, behauptet der bekannte Leaker Jon Prosser. Ob diese Technik allerdings tatsächlich in der beschriebenen Form existiert und sie im iPhone 13 schon verwirklicht wurde, ist nicht klar.

Apples Face ID ist inzwischen weithin als ebenso elegante wie erfolgreiche Lösung zur 3D-Gesichtserkennung branchenweit respektiert. Allerdings hat die Technik einen gewaltigen Schönheitsfehler: Während Corona-ZeitenApple-converted-space“> hat der Nutzer im öffentlichen Raum oftmals nicht viel von Face ID, das mit Maske nicht funktioniert. Seit einiger Zeit gibt es hierzu zwar einen Workaround, der funktioniert allerdings nur, wenn auch zugleich eine Apple Watch am Mann ist und Zahlungen sind auf diese Weise auch nicht möglich.

Neues Face ID soll auch mit Maske funktionieren

Apple wird mit dem iPhone 13 nun eine Technik einführen, die Face ID auch mit einer Maske unterstützt. Auch eine dunkle Brille soll fortan kein Hindernis mehr sein, behauptet der bekannte Leaker Jon Prosser auf seiner neuen Website. Um ihn ist es in den letzten Monaten etwas ruhiger geworden. Was von dieser neuesten Prognose, die angeblich aus sicherer Quelle bei Apple gespeist wird, zu halten ist, ist nicht klar. Danach liefen bei Apple bereits interne Tests mit einem Case, in das die neue TrueDepth-Kamera aktuell noch eingebaut sei und in das ein iPhone 12 gesteckt werde.

Ob man allerdings in der Lage sei, die neue Technik schon in das iPhone 13 zu bringen, sei fraglich. So oder so bleibt das ganze eine mit Vorsicht zu genießende Spekulation.

