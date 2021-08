iPhone 13: Namensgebung scheint sich zu bestätigen

Apple wird sein neues iPhone 13 vermutlich wirklich unter diesem Namen auf den Markt bringen. Zuletzt deuteten neue Leaks erneut auf die Bezeichnung hin, die von vielen Beobachtern bereits während der letzten Monate verwendet worden war. Alternativ stand auch immer wieder die Bezeichnung iPhone 12s im Raum.

iPhone 13 🤔 source: https://t.co/INCk7dSbj9

Let me emphasize again that I am not a leaker. I don't have first-hand information. I just reprint some information that I have seen that I feel is relatively reliable. pic.twitter.com/Avy9ndDT4Q

— DuanRui (@duanrui1205) August 26, 2021