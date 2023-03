Dank iPhone 13: Apple dominierte 2022 den Smartphonemarkt

Apples iPhone war im letzten Jahr in vielen Märkten das erfolgreichste Smartphone. Diesen Erfolg verdankt das Unternehmen allerdings zu großen Teilen dem iPhone 13. Dessen Nachfolger konnte nicht ansatzweise so sehr beim Verbraucher punkten.

Apples Smartphonegeschäft zählt zu den erfolgreichsten weltweit, das zeigt sehr eindrucksvoll eine aktuelle Analyse der Marktforscher von Counterpoint Research. Daraus geht hervor, dass Apples iPhones im vergangenen Jahr in vielen Märkten die meist verkauftenSmartphones waren.

Tatsächlich fanden sich auf acht von zehn Plätzen der Top10 vielfach Modelle von Apple. Die zwei übrigen Plätze wurden von Budget-Modellen der großen Galaxy-Familie von Samsung belegt.

Das iPhone 13 trug Apple zum Erfolg

Besonders großen Anteil am Erfolg des iPhones hatte das iPhone 13. Es machte rund 28% der verkauften iPhones von Apple in wichtigen Märkten wie Großbritannien, den USA, Frankreich,China und Deutschland aus. Es führt mit weitem Abstand vor dem zweit erfolgreichsten iPhone des Jahres, dem iPhone 14 Pro Max. Das iPhone 13 verkaufte sich mehr als doppelt so oft.

Zugleich war erstmals ein Pro Max-Modell erfolgreicher als die kleine Pro-Version und auch die Standardvariante. Nach Einführung des iPhone 14 im Herbst 2022 blieben dieVerkäufe des Vorgänger-Lineups zudem weiter stark, da nun vielerorts Preissenkungen erfolgten.

Für das Jahr 2023 wird der Mix anders aussehen, wesentlichen Anteil daran hat der massive Misserfolg des iPhone 14. Dieses Modell konnte an die Erfolge früherer iPhones nicht anknüpfen, das iPhone 14 Plus, das neu in das Lineup kam, fiel beim Kunden gar völlig durch.