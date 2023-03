iPhone 14: Frühlingsfarben auch für die Hüllen?

Nicht nur das iPhone 14 wird farblich frühlingshaft aufgehübscht, auch die Hüllen für das aktuelle Lineup soll es bald in neuen Farben geben: Zwei neue Versionen wird Apple in Kürze vorstellen, heißt es. Beide Farben kennt man schon aus der Vergangenheit.

Apple wird in Kürze angeblich neue Farben in sein Portfolio bringen. Das Sortiment an Hüllen für das iPhone 14-Lineup soll aufgefrischt werden, das zumindest sagt einer der bekannteren Leaker.

Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter führt er aus, in welchen neuen Farben Apple seine Lederhüllen bald präsentieren dürfte.

Apple Is expected to release 2 new colors for the spring collection of iPhone 14 leather cases pic.twitter.com/3xd09MUd7c

Danach wird das Unternehmen die Cases bald in den beiden Farben Deep Violet und Golden Brown verfügbar machen.

Start neuer Frühlingsfarben könnte kurz bevorstehen

Beide Farben kennen Kunden bereits. Sie waren von Apple für die Auswahl an eigenen Hüllen für das iPhone schon in den letzten Jahren angeboten worden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Apple im Frühling durch neue Farben für seine Produkte sowie deren Zubehör versucht, die Verkäufe zu stabilisieren.

Erst gestern hatte Apple wie zuvor erwartet das iPhone 14 in einer neuen Farbe vorgestellt, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Das Smartphone werden Kunden ab morgen auch in Gelb bestellen können.