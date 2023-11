Vision Pro 2-Gerüchte | iPhone SE-Gerüchte | Apples China-Abhängigkeit – Apfelplausch 315

Das iPhone SE ist tot – oder nicht? Angeblich will Apple es doch noch einmal wiederbeleben. Was der iPhone-Konzern Vorhaben soll, das und mehr ist heute Thema in der Sendung. Ich darf euch zur Episode 315 willkommen heißen.

Aber auch diese Sendung beginnt wie stets mit ein wenig Post von euch, in der wir unter anderem auf ein Produkt einiger ehemaliger Apple-Ingenieure eingehen, bevor wir dann zu den Themen dieser Sendung kommen.

iPhone-Gerüchte

Das iPhone 16 soll ein Problem nicht haben, mit dem das iPhone 15 zu kämpfen hatte: Die Wärmeentwicklung. Warum das aktuelle Top-Modell so heiß wurde, Apple und Beobachter sind da verschiedener Meinung, auf jeden Fall plant Apple angeblich, die Kühlung im iPhone 16 zu überarbeiten.

Aktuell ist das iPhone SE de facto tot, das könnte sich wohl erst mit einer runderneuerten Version ändern. Eine solche soll angeblich doch noch kommen und wie das iPhone 14 aussehen. Wir ordnen ein wenig ein, wie sich das aufs iPhone-Lineup auswirken könnte.

Die Vision Pro 2 ist schon in Planung

Was wenig überrascht: Das Projekt Alaska soll einiges am Design der Brille ändern, deren erste Generation noch nicht einmal auf dem Markt ist. Wir sprechen über das, was angeblich geplant ist und verlieren uns mal wieder in zugegeben doch ziemlich aufregenden Fantastereien über kommende Nutzererfahrungen.

Ist Apple zu nett zu China?

Weil ein Comedian die Menschenrechtslage in China thematisieren wollte, wurde seine Sendung von Apple behindert und er warf daraufhin das Handtuch. US-Politiker finden das gar nicht gut und wir befassen uns zum Ende mit der Frage, was man vom politischen Opportunismus großer Unternehmen halten soll.

Ich darf euch wie immer viel Spaß beim Zuhören wünschen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro

Intro 00:03:30: Hörermails: Metas Abo | Humane AI Pin | Apple Watch Reparatur

Hörermails: Metas Abo | Humane AI Pin | Apple Watch Reparatur 00:24:30: iOS 17.2, iPhone 16 und iPhone SE 4 Gerüchte

iOS 17.2, iPhone 16 und iPhone SE 4 Gerüchte 00:38:40: iOS 18

iOS 18 00:51:50: Sponsor BIONTI – 25 % sparen auf VEGAN-Serie mit „APFELPLAUSCHVEGAN“

Sponsor BIONTI – 25 % sparen auf VEGAN-Serie mit „APFELPLAUSCHVEGAN“ 00:55:50: Vision Pro 2 Gerüchte

Vision Pro 2 Gerüchte 01:04:00: News der Woche: Apple verdient mit Google mit, Sideloading und Apple TV+ zu chinafreundlich?

