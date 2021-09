Abwärtstrend:Wieso der Mac App Store für Entwickler unattraktiv geworden ist

Der Mac App Store ist bei Entwicklern zunehmend unbeliebt: In den letzten Monaten wurden deutlich weniger Apps neu in den Softwareladen von Apple eingestellt als in den Vorjahren. Marktforscher haben zwei Gründe für diese Entwicklung ausgemacht.

Der Mac App Store verliert für Entwickler am Mac zunehmend an Attraktivität, das zeigt eine aktuelle Erhebung der Marktforscher von AppFigures. Diese hat ergeben, dass Anfang des Jahres rund 400 Apps pro Monat neu in den Mac App Store eingereicht wurden. Im Juli fiel diese Zahl auf etwa 300 neue Anwendungen und Ende August ist klar, dass nur noch 200 neue Apps im Mac App Store aufgenommen worden sind.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden Monat für Monat fast 400 neue Apps im Mac App Store veröffentlicht. Im laufenden Jahr fällt diese Zahl auf nur noch unter 350 neuen Apps pro Monat.

Was macht den Mac App Store so unattraktiv?

Da wäre laut den Forschern von AppFigures zunächst der wichtige Umstand zu nennen, dass Nutzer am Mac ihre Software von überall her aus dem Web beziehen können, was sie in vielen Fällen auch tun. Häufig werden Apps direkt von den Seiten des Herstellers geladen, grundsätzlich auch ein sinnvolles Vorgehen. Zudem verärgert die Entwickler natürlich der Zwang, wenigstens 15%, häufig aber 30% der Einnahmen an Apple abführen zu müssen. Dazu kommt, dass der Mac App Store keine Demoversionen und auch keine kostenpflichtigen Updates kennt, beides aber für viele Entwicklerstudios probate Mittel der Kundenbindung und Produktentwicklung.

Ob und wie Apple hier gegensteuern wird, bleibt abzuwarten.

