iPhone 13 Pro: ProRes-Videos in 4K brauchen mindestens 256 GB Speicher

Ab heute ist das neue iPhone 13 Pro verfügbar: Es unterstützt als erstes iPhone Aufnahmen von Video-Clips im ProRes-Format, das vorwiegend im professionellen Bereich Anwendung findet und ursprünglich von Apple entwickelt wurde. Es erlaubt Aufnahmen mit bis zu 8K, allerdings nicht am iPhone. Dort sind aber immerhin 4K möglich – aber nicht immer.

Das neue iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max kann ab heute bei Apple vorbestellt werden und kommt mit einem neuen Aufnahmemodus: Erstmals unterstützt ein iPhone Aufnahmen auch in ProRes: Dieser spezielle Container für Videoaufnahmen wurde vor über zehn Jahren von Apple entwickelt. Heute hat er sich vor allem im Profibereich, etwa in der Post-Produktion etabliert, mit ProRes können auch Inhalte in 8K verwaltet werden.

Am iPhone sind immerhin Aufnahmen in ProRes mit bis zu 4K möglich, allerdings geht das nicht immer.

Um ProRes für Aufnahmen in 4K nutzen zu können, muss der Kunde ein iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max mit wenigstens 256 GB Speicher besitzen, wie aus den technischen Daten zum neuen Modell bei Apple hervorgeht.

Kunde mit zu wenig Speicher erhält keine 4K-Aufnahmen

Ab 256 GB Speicher kann der Kunde Aufnahmen in 4K mit bis zu 30 fps erstellen. Nutzt er dagegen ein Modell mit 128 GB Speicher, die Einstiegskonfiguration des iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max, ist er beim Aufnehmen von Clips auf 1080P beschränkt. Wieso Apple diese Beschränkung eingeführt hat, ist nicht völlig klar.

Ein möglicher Grund ist aber, dass auf diese Art der kleinere Speicher rasch gefüllt wäre, es wäre jedoch wünschenswert, könnte der Nutzer diese Entscheidung selbst treffen.

