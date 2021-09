Leaker: iPad Pro soll zukünftig im Querformat genutzt werden

Apple möchte die Nutzer des iPad Pro möglicherweise dazu erziehen, ihre Geräte vermehrt im Querformat zu nutzen, das deutet zumindest ein aktueller Leak an. Dies würde sich vielfach tatsächlich anbieten, gerade in Situationen, in denen das iPad als Notebook-Ersatz verwendet wird. Wie nutzt ihr denn am häufigsten euer iPad Pro oder andere Modelle?

Apples iPad Pro soll nach dem Willen von Apple möglicherweise in Zukunft vermehrt im Querformat genutzt werden. Darauf hat zuletzt einer der bekannteren Leaker aufmerksam gemacht. Darauf deuten ihm zufolge Hinweise hin, wonach in Zukunft bestimmte gestalterische Merkmale wie das Apple-Logo anders ausgerichtet aufgebracht werden.

Der Leaker teilte seine Erkenntnisse unlängst auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

Future iPad Pro's will feature a horizontal camera placement and a horizontally placed Apple logo on the back. Apple will make landscape mode the default for iPad Pro usage. I have not confirmed whether the next generation model will have this feature but it is in the works.

— Dylan (@dylandkt) September 23, 2021