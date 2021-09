Nach einem starken Jahr: iPad-Verkäufe schmieren zuletzt ab

Apples Mac mit M1-Prozessor war auch zuletzt wieder ein Liebling der Verbraucher: Die Mac-Verkäufe stiegen im letzten Quartal deutlich an. Allerdings zeigte das iPad eine ausgeprägte Schwäche: Apple hatte im letzten Jahr zahlreiche Corona-Käufer begrüßen können, dieser Trend schwächt sich nun ab.

Apples Mac ist weiterhin ein Kundenmagnet: Apple konnte im zweiten Quartal 2021 rund 24% mehr Geräte in den USA verkaufen als im Vorjahreszeitraum, das zeigte eine Einschätzung der Marktforscher von Canalys. Der US-PC-Markt wuchs im selben Zeitraum nur um 17%, Apple konnte also in dieser Rubrik den Markt schlagen. Dennoch fällt Apples Wachstumsbilanz in der Einschätzung von Canalys negativ aus. Rund -3% schlagen hier zu Buche.

Der Grund für dieses schlechte Abschneiden liegt allerdings nicht beim Mac, sondern bei einem sehr schwachen iPad.

Das iPad muss zuletzt deutlich Federn lassen

Dessen Verkäufe brachen im zweiten Quartal 2021 so stark ein, dass unterm Strich die Gesamtbilanz des Segments bei Canalys in den negativen Bereich rutschte. Der Marktforscher erfasst die Verkäufe von PCs und Tablets in einer Rubrik. Dem iPad ging nach einem sehr starken Jahr zuletzt die Luft aus.

Grund dafür ist eine gesunkene Nachfrage, nachdem sich zahlreiche amerikanische Haushalte mit iPads für die Arbeit im Home-Office und das Homeschooling ausgestattet hatten. Apple wird Ende des Jahres wohl das iPad 9 bringen, das mit einem neuen Prozessor ausgestattet sein wird. Damit hofft das Unternehmen, das angepeilte Ziel von 30 Millionen verkauften Einheiten bis Ende des Jahres doch noch halten zu können.

