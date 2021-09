Nützliche Zeitersparnis: WhatsApp bringt Sprachnachrichten als Textversion für iOS

WhatsApp arbeitet an einem spannenden Feature, das Nutzern viel Zeit sparen könnte: In Zukunft sollen Sprachnachrichten automatisch in Text übersetzt werden. Der Nutzer kann sich eine Nachricht also auch durchlesen, wenn er gerade keine Zeit hat, die Nachricht abzuhören. Diese Funktion ist auf anderen Plattformen bereits verfügbar.

WhatsApp arbeitet derzeit an der Fertigstellung einer spannenden Funktion, die dem Nutzer im Alltag viel Zeit sparen kann. Dieses Feature soll eine Textfassung einer Sprachnachricht liefern. Eingehende Sprachnachrichten werden dann automatisch in Text übertragen, sodass der Empfänger die Memo bequem lesen kann, falls er gerade keine Zeit hat, sie abzuhören. Gerade bei langen Sprachnachrichten von mehreren Minuten Dauer würde diese Funktion eine immense Zeitersparnis bedeuten.

Sprachumwandlung erfolgt offline auf dem iPhone

Die neue Funktion liegt aktuell in den ersten Betas von WhatsApp vor, wie kürzlich entdeckt wurde. Die Verarbeitung der Sprachnachrichten und die Übersetzung in Text erfolgt hier rein offline, also lokal auf dem iPhone, WhatsApp bekommt die Texte nicht zu sehen. Der Nutzer soll auch zu einer bestimmten Zeitmarke einer Nachricht springen und den Text ab dort lesen können.

Andere Plattformen bieten dieses Feature schon länger, so können sich Nutzer der Alexa-App bereits seit Jahren eingegangene Sprachnachrichten als Textversion anschauen, noch bevor sie die Nachricht hören.

Die neue Funktion greift auf die Schnittstelle von iOS zur Nutzung von Spracherkennungstechnologien zu. Wann WhatsApp dieses Feature für iOS-Nutzer freischalten wird, ist derzeit noch nicht klar.

