MacBook Pro: So schnell ist der neue SD-Kartenleser

Apples neues MacBook Pro kommt wieder mit einem SD-Kartenleser – nach fünf Jahren tatsächlich eine spektakuläre Entwicklung. Die Freude wird allerdings ein wenig getrübt durch die Tatsache, dass Apple sich hier nicht für den schnellsten verfügbaren SD-Kartenleser entschied.

Apple lieferte seine MacBooks lange mit einem SD-Kartenleser aus. Dieser gehörte bis 2015 bei vielen Modellen zur Standardausstattung, dann war Schluss damit und lange sah es auch so aus, als sollte es dabei bleiben. Nun ist der SD-Kartenschacht zurück und Nutzer können wieder ihre Daten, etwa aus Kameras oder Aufnahmegeräten, per Karte auf den Mac schieben.

Allerdings unterstützt der SD-Kartenleser im neuen MacBook Pro nicht die schnellste Geschwindigkeit bei SD-Karten. Apple hat nun dem Magazin The Verge bestätigt, dass das neue MacBook Pro SD-Karten gemäß UHS-II lesen und beschreiben kann.

Das bedeutet: Daten werden mit bis zu 312 MB/s auf Karten gelesen und geschrieben, die UHS-II unterstützen und eine Kapazität zwischen 64 GB und 256 GB besitzen dürfen. Allerdings ginge es noch schneller: UHS-III unterstütz bis zu doppelt so hohe Transferraten und es ist nicht klar, wieso Apple dies den Käufern der teuren Geräte nicht gönnt.

Apple has confirmed to us that the SD card slot in the new MacBook Pro 14/16 is UHS-II (over 300Mbps). Not as forward looking as UHS-III (over 600Mbps) would be, but thank god it's not UHS-I (about 100Mbps) . https://t.co/MN1ZCLyC4T

— dan-dor the relentless (@dcseifert) October 19, 2021