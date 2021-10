Neues MacBook Pro ab morgen: Erste Bilder bereits jetzt im Netz

Apple wird ab morgen das neue MacBook Pro an erste Kunden ausliefern, während die Lieferzeiten für Käufer immer weiter steigen. Doch vor dem offiziellen Startschuss der neuen Modelle sind bereits Bilder an die Öffentlichkeit gelangt, die die neuen mit den alten MacBooks vergleichen. Außerdem bestätigen Händler: Das neue MacBook Pro ist schwerer.

Apple wird morgen damit beginnen, das neue MacBook Pro an erste Käufer auszuliefern, doch schon zuvor haben sich einige frühe Exemplare auf den Weg zu einigen Kunden gemacht. Diese haben nun auch bereits Bilder im Netz veröffentlicht, die immer eine schöne Ergänzung zu den offiziellen Produkt- und Pressefotos von Apple sind.

