WhatsApp rollt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups für erste Nutzer aus

WhatsApp hat damit begonnen, eine neue Funktion für mehr Sicherheit auszurollen. Die Ende-zu-Ende-verschlüsselten Backups können jetzt von ersten Nutzern verwendet werden. WhatsApp hatte dieses neue Feature bereits zuvor in Betas getestet. Damit geht der Messenger, der zu Facebook gehört, ein Stück weiter als Apple in seiner iCloud.

WhatsApp hat mit der Einführung einer neuen Funktion begonnen, die Nutzern mehr Sicherheit bieten wird. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups kommt. Die neue Funktion wird jetzt für erste Nutzer ausgerollt, wie Mark Zuckerberg höchst zufrieden mit sich auf seiner Facebook-Seite erklärte.

Noch können nur wenige Nutzer die neue Funktion verwenden, wir haben sie in der Redaktion bis jetzt noch nicht gesehen. Das Feature findet sich in den Einstellungen in WhatsApp im Bereich Chats > Chat-Backup. Dort kann der Nutzer die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Backups aktivieren, indem er einen 64-Bit-Schlüssel oder alternativ ein individuelles Passwort erzeugt. Gehen ihm diese Logininformationen allerdings verloren, besteht keine Möglichkeit mehr, durch WhatsApp an den Inhalt des Backups heranzukommen.

Neues Feature übertrifft die Sicherheit in der iCloud

WhatsApp bietet mit dieser Neuerung mehr Sicherheit als Apple mit iMessage in der iCloud. Die Backups von Apple, die auch iMessage-Nachrichten enthalten, werden grundsätzlich nicht Ende-zu-Ende-verschlüsselt gespeichert und es ist auch nicht zu erwarten, dass sich das in der Zukunft ändert. Zu groß ist die Angst Apples, von politischen Zwängen überrollt zu werden. WhatsApp hat diese Sorgen offenbar nicht. Weitere Details zur Funktionsweise des neuen Features hat WhatsApp in einer FAQ für Nutzer zusammengestellt.

