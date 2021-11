AirPods Pro gewinnen mit Apfellike.com!

Über die Feiertage haben wir uns gedacht, wir sollten der Community wieder einmal etwas zurückgeben. Zusammen mit Smarando tun wir das heute und verlosen Apples AirPods Pro! Und wie immer ist das Teilnehmen am Gewinnspiel bei uns super einfach, ganz ohne fünffaches Liken und Teilen. Ein Kommentar unten reicht!

Sponsor: Mit Smarando AirPods Pro gewinnen

Refurbished-Shops für Apple-Geräte gibt es viele. Was also ist besonders an Smarando? Beim Kauf eines Smarando-Gerätes werdet ihr tatsächlich noch von echten Menschen online bedient und beraten. Während auf Konkurrenzplattformen zumeist nur mehr Chatbots und Automatisierungen zum Einsatz kommen, sitzen die drei deutschen Gründer persönlich hinter der digitalen Theke und beantworten Fragen zur Herkunft der Geräte, Auswahl des richtigen iPhones uns sogar Support beim Einrichten der Produkte.

Auch der faire Umgang mit den Zulieferern ist den Gründern wichtig. Das gilt dann auch für die Kunden, denn Smarando nimmt ausschließlich erstklassige gebrauchte Ware aus lokalem Umfeld an. Ihr kauft also keine Geräte, die vorher in China oder den USA im Einsatz waren. Nicht zuletzt unterstützt ihr mit Smarando eine lokale Firma aus Deutschland und keine Millionen-finanzierte Plattform, die gefühlt mehr für Werbung als ihre Produkte ausgeben.

Das macht Smarando zusätzlich aus:

Alle iPhone-Modelle , Farben, Speichervarianten vom iPhone 6s bis 12 Pro Max werden angeboten

, Farben, Speichervarianten vom iPhone 6s bis 12 Pro Max werden angeboten Transparenz zur Herkunft der Geräte wird gewährleistet

zur Herkunft der Geräte wird gewährleistet Keine Anmeldedaten oder Registrierung sind nötig

oder Registrierung sind nötig iPhones können auch verkauft werden

werden Persönlicher Kontakt zu den Verkäufern selbst

zu den Verkäufern selbst Kostenlose Beratung und Betreuung per Chat und Telefon

und Betreuung per Chat und Telefon 1 Baum wird gepflanzt für jede Bestellung

→ Smarando entdecken: zur Webseite

AirPods Pro Gewinnspiel: Das müsst ihr tun

Ihr kennt unsere Gewinnspiele. Wir haben euch als Community gerne in der App und auf der Webseite. Deshalb geht auch die Teilnahme an diesem Gewinnspiel nur über uns und unsere Kanäle. Selbstverständlich dürft ihr das Gewinnspiel aber auf Social Media oder mit Freunden teilen!

Hier alle Daten zum Gewinnspiel:

Das könnt ihr gewinnen: 1x Apple AirPods Pro Wie ihr gewinnen könnt: 1x Kommentar auf Apfellike.com oder unserer App. Am besten einen netten und schreibt uns gerne einmal, was ihr an uns mögt oder verbesserungswürdig findet! Außerdem freut sich Smarando sicher über ein Dankeschön. Bis wann ihr gewinnen könnt: bis zum 8. November um 18.00 Uhr Es gibt keinen Schritt vier

In diesem Sinne: Apfellike und Smarando wünschen euch viel Glück und angenehme Feiertage!

Ähnliche Beiträge