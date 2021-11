iPad Mini: Mit ProMotion gegen das jelly scrolling?

Apple könnte das iPad Mini in Zukunft mit einem ProMotion-Panel ausstatten, das wurde zumindest zuletzt in der Gerüchteküche gemunkelt. Ein solcher Bildschirm würde zumindest das Problem des jelly scrolling entschärfen, doch wie wahrscheinlich ist eine solche Aufwertung des kleinen iPads in den nächsten Jahren?

Apples neues iPad Mini 6 bringt zwar eine sehr solide Ausstattung mit und ist mit A15 Bionic-Prozessor auf Jahre hinaus mit genügend Leistung ausgestattet, das Display erntete in der Nutzerschaft aber reichlich Kritik. Grund dafür ist das sogenannte jelly scrolling, ein Effekt, der typisch für LCD-Bildschirme ist und bei dem sich die Zeilen von rechts nach links beziehungsweise oben nach unten verschieden schnell aufbauen. Beim iPad Mini 6 kommt erschwerend hinzu, dass der Display-Controller auf der linken Seite verbaut ist, wodurch das Panel eine ungesunde Ungleichmäßigkeit bei der Bildaktualisierung von links nach rechts aufweist, worüber sich zahlreiche Nutzer beklagten.

Das ProMotion-Display könnte helfen

Nun wurde zuletzt in der Gerüchteküche diskutiert, dass Apple diesem Problem mit einem ProMotion-Panel beikommen möchte. Dieses von Samsung gefertigte Display würde bis zu 120 Hz liefern, ebenso wie das iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max, das iPad Pr und die neuen Modelle des MacBook Pro, heißt es in einem südkoreanischen Forum. Dadurch würde das jelly scrolling nicht mehr ganz so stark auffallen.

Es ist allerdings fraglich, ob es allzu bald ein iPad Mini mit ProMotion geben wird, gerade erst wurde das Design aktualisiert und das iPad Mini mit Touch ID im Home-Button und einem Edge-to-Edge-Display ausgestattet. Zudem ist ProMotion nach wie vor ein Feature, das den Top-Produkten Apples vorbehalten ist, während es bei der Konkurrenz schon lange auch für Mittelklasse-Geräte Standard ist.

