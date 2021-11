Apple lockert die Maskenpflicht in manchen Geschäften

Apple hat die Maskenpflicht in einigen seiner Apple Stores wieder aufgehoben. Diese Lockerung erfolgte in einer Reihe von Apple Retail Stores in den USA, vorwiegend in Gegenden mit einem niedrigen bis moderaten Infektionsgeschehen. Apple hatte bereits zuvor eine solche Lockerung versucht, musste dann aber wieder zurückrudern.

Apple hat abermals die Maßnahmen zur Infektionsvermeidung in seinen Ladengeschäften gelockert. Die Maskenpflicht wurde in einer Reihe an Geschäften in den USA außer Kraft gesetzt. Nach Angaben der Agentur Bloomberg wurde diese Maßnahme mit Wirkung ab letzten Freitag in über 100 Apple Retail Stores unter anderem in Kalifornien, New York und Arizona beendet, allerdings müssen die Mitarbeiter dort nach wie vor eine Maske tragen.

Die Besucher jedoch sind von dieser Einschränkung befreit und zwar unabhängig vom Impfstatus, dieser wird nicht erfragt. Wie Apple in einem internen Memo erklärt, aus dem Bloomberg zitierte, erfolge diese Lockerung unter Vorbehalt einer späteren Korrektur und nach intensiver Betrachtung der lokalen Entwicklung des Infektionsgeschehens.

Keine Änderungen in Deutschland

apple hatte bereits zuvor einmal die Maskenpflicht und andere Maßnahmen in seinen Ladengeschäften außer Kraft gesetzt, musste aber nach stark steigenden Zahlen im ganzen Land wieder zurückrudern. Auch jetzt wird sie nicht überall fallen gelassen, in bestimmten Regionen mit starkem Fallaufkommen oder strengerer Vorgaben seitens der lokalen Behörden bleibt sie stehen.

In Deutschland können Einzelhändler in Teilen dort auf diese Maßnahme verzichten, wo eine 2G-Regelung gilt. Allerdings haben bis jetzt noch kaum Händler von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.

