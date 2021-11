Nach Online Store-Schließung: Apple stoppt auch Verkauf in türkischen Retail Stores

Apple hat vor kurzem den Verkauf von Produkten im Apple Online Store der Türkei eingestellt, Grund ist die sich verschärfende Währungskrise in dem Land. Nun wurde wohl offenbar auch der Verkauf in den Retail-Geschäften des Unternehmens in der Türkei ausgesetzt. Service-Termine können dagegen nach wie vor wahrgenommen werden.

Apple hatte kürzlich den Verkauf von Produkten im Apple Online Store der Türkei einstweilen ausgesetzt. Dieser Schritt resultiert aus der momentan vorherrschenden Währungskrise in dem Land, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. In der Folge können Kunden derzeit keine Produkte mehr im Apple Retail Store der Türkei in den Warenkorb legen und zur Kasse gehen.

Nun weitete Apple diesen Verkaufsstopp aber wohl auch auf den stationären Handel aus. Wie mehrere türkische Quellen berichteten, wurden zuletzt Kunden in Apple Retail Stores in der Türkei vom Personal abgewiesen, wenn sie einen Kaufwunsch hatten.

Apple möchte abwarten, bis sich die Wirtschaft des Landes stabilisiert hat

Apple werde den Verkauf so lange aussetzen, bis die Wirtschaft des Landes sich stabilisiert hat, sollen Mitarbeiter erklärt haben. Die türkische Lira hatte im letzten Jahr rund 45% ihres Wertes gegenüber dem US-Dollar verloren, allein in der letzten Woche gab der Kurs noch einmal um über 10% nach.

Hintergrund des Verfalls ist die schwindende Unabhängigkeit der Notenbank, die trotz eine nationalen Inflation von rund 20% die Leitzinsen senkte. Dies geschah auf Druck der türkischen Regierung und widerspricht den ökonomischen Prinzipien einer stabilisierenden Wirtschaftspolitik.

