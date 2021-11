Zahlung ohne Provision: App Store muss vorerst umgebaut werden

Apple muss seinen App Store so umbauen, dass Entwickler auch außerhalb von iTunes Zahlungen akzeptieren können, mit einem Einspruch gegen die einstweilige Verfügung konnte sich Apple nicht durchsetzen. Allerdings läuft eine Berufung gegen das Urteil, deren Entscheid sich noch Jahre hinziehen kann.

Apple konnte sich mit einem Einspruch gegen eine einstweilige Verfügung nicht durchsetzen, die im Fall Apple vs. Epic verhängt worden war. Die zuständige Richterin am Bezirksgericht für Nordkalifornien Yvonne Gonzalez Rogers wollte Apples Argumentation zur Aufhebung dieser angeordneten Maßnahme nicht folgen. Die Verfügung erlegt Apple auf, den App Store so umzubauen, dass Entwickler mittels eines Links in ihren Apps Nutzer auf externe Seiten zu leiten, wo sie ihre Konten verwalten und auch Zahlungen außerhalb von iTunes veranlassen können.

Apple argumentierte mit technischen Schwierigkeiten

Damit können Entwickler die Provision in Höhe von 30% umgehen, die normalerweise auf alle Transaktionen im App Store anfallen. Apple hatte argumentiert, den App Store so umzubauen, erfordere deutlich mehr Zeit, da eine komplexe Gemengelage beurteilt und die Interessen von Nutzern und Entwicklern gegeneinander abgewogen werden müssen.

Die Richterin empfand diese Argumente nicht als stichhaltig, allerdings läuft eine Berufung gegen das Urteil. Diese dürfte in letzter Instanz erst in Jahren entschieden werden.

Der App Store ist nach wie vor einer der wichtigsten Pfeiler in Apples Services-Geschäft, dessen Einnahmen maßgeblich dazu beitragen, dass die Erlöse dieses Segments Quartal für Quartal so stark steigen. Apple wird also bis zum letzten für den Fortbestand der herrschenden Regeln kämpfen.

