„Foundation“: Apple TV+-Serie 2021 bei Raubkopierern beliebt

Apple TV+ hat nach wie vor einen schweren Stand im Markt für Streamingdienste. Die Marktanteile des Dienstes von Apple sind noch immer marginal, zwar hat man immerhin einige bedeutendere Filmauszeichnungen ergattern können, der ganz große Durchbruch bleibt aber noch aus. In dieser Situation ist es fast schon als Auszeichnung zu sehen, dass es eine Serie auf Apple TV+ geschafft hat, besonders oft raubkopiert zu werden: „Foundation“ war hier ausgesprochen populär.

Apple TV+ hat gegen Netflix, Disney+ und Amazon Prime Video nach wie vor keine reelle Chance auf dem Streamingmarkt. Noch immer bewegen sich die Marktanteile des Streamingdienstes von Apple am Rande der Bedeutungslosigkeit, wie wir etwa zuletzt in dieser Meldung berichtet hatten. Immerhin: Inzwischen waren einige Oscar-Nominierungen drin und für den ein oder anderen Achtungserfolg bei den Golden Globes hat es auch schon gereicht.

Nun könnte sich Apple einen weiteren Erfolg für Apple TV+ auf die Fahnen schreiben, worauf man aber wohl eher verzichten wird: Denn dieser Erfolg wurde durch die Raubkopiererszene hervorgebracht, die ist auch in Zeiten des allgegenwärtigen Streaming noch immer existent, wenn auch deutlich weniger ausgeprägt als früher. Doch auch heute werden noch Serien von Netflix und Co. illegal kopiert und online unter mehr oder weniger dubiosen Umständen zum Gratisschauen angeboten.

„Foundation“ schafft es in die Top10 der raubkopierten Serien des Jahres

Nun hat es erstmals eine Serie auf Apple TV+ in die Top10 der meist raubkopierten Serien des Jahres geschafft, wie aus Szeneberichten hervorgeht. Es ist dies das Apple-Original „Foundation“, ein Stoff, auf den viele Zuschauer bereits sehnlichst gewatet und vielleicht auch mit der Kündigung ihres Abos noch ein wenig gewartet hatten-

Tatsächlich wird „Foundation“ auch von den regulären Abonnenten von Apple TV+ gut angenommen, auf der Liste der raubkopierten Top10 von 2021 landete sie auf dem siebten Platz.

Die Top10 setzen sich aus den folgenden Produktionen zusammen, die abseits davon auf den großen Diensten Netflix, Disney+ und Prime Video gelaufen sind:

Wandavision (Disney+)

Loki (Disney+)

The Witcher (Netflix)

The Falcon and the Winter Soldier (Disney+)

Hawkeye (Disney+)

What If…? (Disney+)

Foundation (Apple TV+)

Rick and Morty (Cartoon Network/Netflix/HBO Max)

Arcane (Netflix)

Wheel of Time (Amazon Prime Video)

