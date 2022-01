Hörbuch-Flat: Wird Apple zur Konkurrenz für Audible?

Hörbücher gibt es bei Apple schon lange, doch in Zukunft könnte das Unternehmen einen eigenen Hörbuchdienst anbieten. Diese wäre dann höchst wahrscheinlich eine direkte Konkurrenz zu Audible, das derzeit noch Marktführer bei Hörbüchern ist.

Apple bietet schon lange auch Hörbücher zum Kauf an. Sie fanden sich lange Jahre im iTunes Store und wurden im Rahmen einer Kooperation mit Audible angeboten. Seit einiger Zeit finden sich die Hörbücher nun in der Bücher-App am iPhone und Mac, wobei unklar ist, wie lange noch, da auch die Zukunft der Bücher-App eher ungewiss ist. Apple könnte die Hörbücher in Zukunft auch nutzen wollen, um die Einnahmen aus Services weiter zu steigern. In einem Zeitungsbericht wird zuletzt ein Hörbuchdienst erwähnt, der aktuell von Apple vorbereitet werden soll. Nähere Details bleibt der Bericht schuldig, doch es gibt gewisse Anzeichen, die für eine solche Möglichkeit sprechen.

Apple könnte mit Hörbuch-Abo zusätzliche Einnahmen generieren

Apple hatte im letzten Jahr zumindest in Deutschland aktiv alle Hörbücher aus dem Katalog von Apple Music entfernt und die Einreichung neuer Titel durch die Verlage verhindert. Zuvor hatte sich im Katalog von Apple Music ein umfangreiches Angebot teils auch aktuellerer Bücher angesammelt, auf diese hatten Kunden ohne zusätzliche Kosten Zugriff. Es wäre denkbar, dass Apple diesen Umstand abstellen wollte, um zu einem späteren Zeitpunkt mit einem separat angebotenen kostenpflichtigen Abo zusätzliche Einnahmen zu generieren. Apple würde auf diese Weise in direkte Konkurrenz zum aktuellen Marktführer Audible treten, das zu Amazon gehört.

Ob Apple allerdings tatsächlich einen solchen Dienst startet, ist ebenso völlig unklar, wie es die möglichen Konditionen sind.

