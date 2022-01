MacBook Pro 13 Zoll: Touch Bar-Mac soll im Herbst verschwinden

Das MacBook Pro 13 Zoll dürfte Ende des Jahres verschwinden. Das Modell mit Touch Bar und M1-Chip ist aktuell noch immer erhältlich, es soll durch eine neue Version mit 14 Zoll-Display ersetzt werden, heißt es.

Apple verkauft aktuell nach wie vor das MacBook Pro 13 Zoll. Dieser Mac ist mit Apples M1-Chip ausgestattet, der ersten Generation von Apple Silicon-Chips. Er kommt mit vier Effizienz- und vier Performance-Kernen auf CPU-Seite sowie sieben beziehungsweise acht Grafikkernen. Zudem bietet das Macbook Pro 13 Zoll noch immer die Touch Bar, den berührungsempfindlichen Sensorstreifen, den MacBooks seit dem Jahr 2016 trugen und den Apple im letzten Herbst beim neuen MacBook Pro 2021 abgekündigt hatte.

Das ganze MacBook Pro 13 Zoll soll wiederum im Herbst abgekündigt werden, prognostiziert aktuell einer der bekannteren Leaker. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter geht er davon aus, dass Apple diesen Mac durch ein neues Modell mit 14 Zoll-Display ersetzen wird.

