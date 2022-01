Vorbestellung jetzt möglich: Die Beats Fit Pro kommen nach Deutschland

Ab sofort könnt ihr die Beats Fit Pro auch in Deutschland vorbestellen. Heute erfolgte der Marktstart der Kopfhörer, die Apple schon geraume Zeit in den USA und China vertreibt. Die Beats Fit Pro kommen mit H1-Chip und „Hey Siri“, die punkten mit einer bequem langen Laufzeit.

Apples komplett kabellose Kopfhörer Beats Fit Pro sind ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Ab heute können interessierte Kunden die Bluetooth-Kopfhörer bei Beats oder bei Apple vorbestellen.

Die Lieferzeiten bewegen sich aktuell im Bereich üblicher Versandzeiten weniger Tage. Apple hatte den Start der Vorbestellungen der Beats Fit Pro für den heutigen Tag schon zuvor angekündigt.

Es gibt die neuenKopfhörer in Farben von Schwarz über Weiß und Violett bis Grau.

Apple schreibt zu den Vorzügen der Beats Fit Pro:

Die Beats Fit Pro haben flexible Wingtips, die sich deinem Ohr anpassen und so für einen festen und zugleich komfortablen Sitz sorgen. Die Wingtips kommen in einem universellen Design, das von Profis aller Sportarten umfangreich getestet wurde. So kannst du dich darauf verlassen, dass diese Kopfhörer bei der Arbeit und im Workout immer perfekt sitzen. Dank der Belüftungsöffnungen, die den Druck ausgleichen, kannst du diese In-Ear Kopfhörer den ganzen Tag lang bequem tragen.

Die Beats Fit Pro kommen spät nach Europa

Die Beats Fit Pro kommen mit Apples H1-Chip. Dieser steckt inzwischen in den meisten TWS-Kopfhörern neueren Datums von Apple. Er ermöglicht die Unterstützung von „Hey Siri“ und verbessert die Gesprächsqualität bei Anrufen.

Die Beats Fit Pro sind bereits einige Zeit in den USA zu haben, wo Apple die Kopfhörer zuerst eingeführt hatte, später dann folgte der Marktstart auch in China. Der Launch in Deutschland und Europa erfolgte vergleichsweise spät.

Findet ihr die Beats Fit Pro als Kopfhörer interessant? Teilt eure Meinung!

Ähnliche Beiträge