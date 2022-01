Wieso gibt es WhatsApp nicht als iPad-App? CEO äußert sich wortreich und vage

WhatsApp ist nach wie vor nicht als App für das iPad verfügbar. Allerdings könnte sich das in Zukunft ändern, wenn WhatsApp in der Stimmung ist. CEO des Meta-Unternehmens Will Cathcart hat nun abermals einige entsprechende Andeutungen fallen lassen.

Wenn man an WhatsApp auf dem iPad denkt, ist wichtig zu wissen, dass es nicht den technischen Herausforderungen geschuldet ist, dass es noch immer keine iPad-App gibt. WhatsApp war früher sehr erfolgreich darin, alle Plattformen zu bespielen, vom einfachen Nokia-Feature-Phone bis zum Blackberry. Warum tut man sich also mit dem iPad so schwer?

Ganz klar wird das auch durch die jüngsten Ausführungen von Will Cathcart nicht. Er ist CEO von WhatsApp, das zu Meta gehört und hat im Gespräch mit The Verge einige interessante bis teils etwas absurde Äußerungen zu einer WhatsApp-App fallen lassen.

Eine iPad-App sollte Nachrichten empfangen können

Dabei sprach er zunächst über die inzwischen verbesserte Funktionalität von WhatsApp Web und WhatsApp Desktop. Hier sei es nun möglich, auch dann Nachrichten zu erhalten, wenn das Telefon, das mit dem eigenen Account verbunden ist, kein Netz habe oder ausgeschaltet ist. Es sei auch für eine Tablet-App wünschenswert, wenn sie Nachrichten empfangen könnte. Die technischen Grundlagen hierfür habe man schon geschaffen, man finde die Vorstellung, eine WhatsApp-App für das iPad zu entwickeln, ganz großartig, so Will Cathcart.

Wieso man es dann nicht auch tut, bleibt aber auch mit diesem Statement ungeklärt

