Apple Pay: Liste deutscher Partner wird wieder länger

Apple Pay wird nun von weiteren Banken und Finanzdienstleistern in Deutschland unterstützt: Die Liste wird damit noch einmal deutlich länger. Einige wenige Dauerverweigerer bieten den Dienst allerdings nach wie vor nicht an.

Apple Pay in Deutschland hat wieder einige weitere Partner hinzugewonnen. Diese Institute und Finanzdienstleister waren teilweise bereits zuvor in der Liste der verfügbaren Dienste aufgetaucht, die erscheint, wenn Nutzer eine neue Karte zu ihrer Wallet hinzufügen wollen.

Neu in der Liste der Banken und Dienstleister, deren Kunden Apple Pay in Deutschland nutzen können, sind nun Emburse, Engel & Völkers, Payquicker, Paysure, SumUp, SWAN, SweepBank , TF Bank und Vivid Money.

Einige wenige Namen fehlen nach wie vor

Inzwischen sind die meisten Banken bereits umgeschwenkt und unterstützen für ihre Kunden Apple Pay. Auch die Langzeitverweigerer Sparkasse, Volksbanken und PSD-Banken sind schon lange dabei. Die Postbank, die zur Deutschen Bank gehört, verschließt sich Apple Pay dagegen auch heute noch.

Ebenso bietet die Landesbank Berlin Apple Pay zwar etwa für ihre ADAC-Kreditkarte an, jedoch nicht für die beliebte Amazon.de-Visakarte, letztere wird Gerüchten nach aber ohnehin in den nächsten Jahren an eine andere Bank zur Betreuung weitergereicht oder eingestellt.

In beiden Fällen ist völlig unklar, ob sich hieran in näherer Zukunft noch etwas ändert.

