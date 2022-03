Beats Fit Pro: Apple verteilt neues Update

Apple hat heute Abend ein weiteres Update für die Beats Fit Pro veröffentlicht. Die neue Softwareversion wird in den nächsten Tagen automatisch geladen und auf den Kopfhörern der Nutzer installiert. Welche Änderungen oder Neuerungen das Update mit sich bringt, ist noch nicht bekannt.

Apple hat am heutigen Dienstag Abend ein neues Update für die Beats Fit Pro veröffentlicht. Es trägt die Build-Nummer 4E64. Die neue Software wird einige Monate nach der letzten Aktualisierung für die Beats Fit Pro bereitgestellt, die von Apple Ende letzten Jahres veröffentlicht worden war.

Das Update wird in den nächsten Tagen automatisch geladen und auf den Kopfhörern der Nutzer installiert.

Keine Details zu Natur und Art der Änderungen des Updates bekannt

Apple veröffentlicht grundsätzlich keine Details zu den Änderungen oder Neuerungen, die mit einem Update für AirPods oder Beats verbunden sind, manchmal bemerken Nutzer, dass sich etwas geändert hat, aber oft auch nicht.

Es gibt keinen Standardweg, das Update für die Beats Fit Pro aktiv anzustoßen. Die Softwareaktualisierungen werden geladen und installiert, so lange die Kopfhörer in der Nähe des gekoppelten iPhones und mit ihm verbunden sind. Sie müssen sich zudem in ihrem Case befinden.

Den Stand der Software eines Bluetooth-Kopfhörers von Apple können Nutzer in den Einstellungen unter Bluetooth in den Geräteinformationen des entsprechenden Gerätes einsehen.

Fallen euch Neuerungen oder Änderungen im neuen Update auf? Lasst es uns gern in den Kommentaren unter dem Artikel wissen.

