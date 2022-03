Kaufen Eltern ihren Kindern das neue iPhone SE?

Das iPhone SE könnte viele Neukunden in das Ökosystem von Apple locken, das vermuteten Analysten bereits vor der Keynote. Diese Prognose war aber zumindest in Teilen davon abhängig, ob Apple den Preis unverändert belassen würde – das hat man nicht. Würdet ihr euch ein iPhone SE kaufen?

Apple hat das iPhone SE 2022 in etwa in den Spezifikationen vorgestellt, wie sie im Vorfeld erwartet worden waren. Häufig war die Frage aufgekommen, welche Kundengruppen Apple mit diesem Modell noch ansprechen möchte: Das Design stammt aus dem Jahr 2017, es ist inzwischen deutlich angestaubt.

Der CFRA Research-Analyst Angelo Zino sieht dennoch ein großes Potenzial für das neue iPhone SE. In einer Einschätzung, die von der Agentur Reuters zitiert wird, geht er davon aus, dass vor allem jüngere Kunden Interesse am neuen iPhone SE haben könnten.

Kaufen Eltern ihren Kindern das neue iPhone?

Diese jungen Menschen werden dann möglicherweise häufiger ihr iPhone SE von ihren Eltern gekauft bekommen, so der Analyst. Das iPhone SE war vor allem immer in den Märkten von Westeuropa, den USA und Japan stark, merken Analysten von IDC an. Vor diesem Hintergrund wäre auch weiterhin eine robuste Absatzentwicklung denkbar.

Rund 10% der in der nächsten Zeit verkauften iPhones könnten iPhone SE-Einheiten sein, schätzen die Analysten.

Allerdings gibt es eine Unbekannte in dieser Schätzung: Diese optimistischen Ausblicke waren davon ausgegangen, dass Apple das iPhone SE 2022 zum selben Preis von 399 Dollar verkaufen würde, das ist nicht der Fall. Die psychologisch wichtige Marke von 400 Dollar wurde überschritten, der Preis liegt bei 429 Dollar. Es wird sich zeigen müssen, ob sich das negativ auf die Verkäufe auswirkt.

In dieser Meldung hatten wir die wesentlichen Fakten zum neuen iPhone SE aufgelistet. Hier lest ihr weitere Details, die in der Präsentation zu kurz kamen.

