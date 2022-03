Der HomePod Mini kommt in drei weitere europäische Länder

Apple bringt den HomePod Mini in den nächsten Wochen in weitere Märkte. Der Lautsprecher mit Siri wird dann auch in den Niederlanden und Belgien eingeführt werden. Dieser Schritt war bereits länger erwartet worden.

Apple wird den HomePod Mini innerhalb der kommenden Wochen auch in den Niederlanden einführen. Dass der kleine Smart Speaker mit Siri in der nächsten Zeit in weiteren westlichen Märkten an den Start gehen würde, war bereits bekannt. Die Seiten zum HomePod Mini in den Niederlanden zeigen nun, dass Apple den Verkauf des HomePod Mini im Apple Store noch vor Ende des Monats aufnehmen wird.

Auch in Belgien wird Apple den HomePod Mini noch im März einführen, heißt es bei Apple.

Der HomePod Mini kommt auch in die Schweiz

Darüber hinaus wird der HomePod Mini von Apple noch vor Ende des Monats auch in der Schweiz in den Verkauf gebracht werden. Dass der HomePod Mini in Bälde in die Niederlande und nach Belgien kommen würde, war bereits erwartet worden. Zuletzt hatte der HomePod und HomePod Mini im Rahmen eines Software-Updates die Unterstützung für belgisches Niederländisch erhalten.

Das kommende Update auf die HomePod-Software 15.4 wird darüber hinaus auch die Unterstützung für die Mehrbenutzerfunnktion bringen, die es dem HomePod Mini erlaubt, auf verschiedene Personen im Haushalt zu reagieren und individuelle Daten wie Erinnerungen oder Kalendereinträge bereitzustellen. Wann genau der Verkauf des HomePod Mini in den drei neuen Märkten startet, ist noch nicht bekannt.

