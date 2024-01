Der HomePod Mini startet wohl bald in einem weiteren Land

Es sieht so aus, als stände der HomePod mini kurz vor der Markteinführung in einem weiteren Land. Aktuelle Signale aus regulatorischen Kreisen weisen darauf hin, dass Apple demnächst den Verkauf seines kompakten Smart-Lautsprechers in Malaysia aufnehmen könnte. Im Gegensatz zum Original-HomePod, der dort nicht verfügbar ist, scheint der HomePod mini bald den malaysischen Markt zu erreichen.

HomePod mini steht vor Malaysia-Launch

Apple hat anscheinend grünes Licht von den zuständigen malaysischen Behörden erhalten, um den HomePod mini im Land anzubieten. Dies würde eine Premiere für das HomePod-Portfolio in Malaysia darstellen, da weder der HomePod mini noch sein größerer Vorgänger bislang dort zum Verkauf standen.

Nun aber haben die nationalen Regulierungsbehörden offenbar grünes Licht für die Markteinführung geben, wie zuletzt bekannt wurde.

HomePod mini akan menjadi topik utama saya dalam beberapa minggu ini, rentetan pelancaran buat kali pertama di Malaysia. Walaupun tiada tarikh rasmi setakat ini, saya boleh sahkan HomePod mini sudah diluluskan untuk jualan di pasaran tempatan. pic.twitter.com/LsoOhyy4UY

Die Zukunft des HomePods bleibt ungewiss

Der HomePod mini hatte seinen ersten Auftritt auf dem US-Markt im Jahr 2020 und im November 2021 wurden neue Farbvarianten eingeführt. Zudem wurde später via Software-Update ein in das Gerät eingebauter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor aktiviert. Obwohl kürzlich eine neue Version des größeren HomePods eingeführt wurde, bleibt die langfristige Strategie Apples für die HomePod-Produktlinie unklar. Es gibt zwar gelegentliche Andeutungen eines Smart Displays mit Siri-Integration – über die wir in der Vergangenheit berichtet haben –, doch zuverlässige Details zu solchen Entwicklungen fehlen bislang. Einstweilen spielt der HomePod in Apples Ökosystem nur eine Nebenrolle.