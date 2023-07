Hinweise in Beta: HomePod startet wohl bald in Israel

Apple bereitet offenbar den Start des HomePod und des HomePod Mini in einem weiteren Land vor: Der smarte Lautsprecher mit Siri dürfte in nicht allzu ferner Zukunft auch in Israel auf den Markt kommen, darauf deuten Hinweise im RC der kommenden iOS-Aktualisierung hin.

Apple hat offenbar Pläne, den HomePod und den HomePod mini bald in Israel einzuführen. Eine neue Sprachversion in Siri gibt Hinweise darauf. Seit Anfang des Jahres wird der Smart Speaker wieder in einer neuen, größeren Version vertrieben.

Verschiedene israelische Medien spekulieren, dass der Release Candidate von iOS 16.6 und tvOS 16.6 die Unterstützung für die hebräische Sprache hinzufügt, was darauf hindeuten könnte, dass der HomePod bald in Israel erhältlich sein wird. Dieses Muster wurde in der Vergangenheit bereits bei der Einführung des HomePods in anderen Märkten beobachtet.

Apple hat in Israel keine eigenen Retail Stores und vertreibt seine Produkte dort über Händler. Es steht noch kein genauer Zeitplan für den Start des HomePods im Land fest.

Neue HomePod-Hardware immer wieder Gegenstand von Gerüchten

Im Anfang des Jahres veröffentlichten HomePod der zweiten Generation, der dem ursprünglichen HomePod ähnelt, wurden neue Funktionen hinzugefügt. Der HomePod mini, der bereits seit Oktober 2020 verkauft wird, erhielt ebenfalls ein Update mit aktiviertem Feuchtigkeitssensor.

Obwohl seit längerem Gerüchte über ein eigenes Apple Smart Display kursieren, gibt es bisher keine konkreten Hinweise darauf, wann ein solches Produkt auf den Markt kommen könnte. Amazon und Google bieten solche Smart Displays bereits seit Jahren in verschiedenen Größen an.