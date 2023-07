Vision Pro: Gibt es mehrere externe Akkus?

Apple wird wohl demnächst erste Entwickler-Kits für die Arbeit an Vision Pro-Apps verteilen. Im Vorfeld des zu erwartenden Verkaufsstarts sind zusätzliche Infos über die Hardware aufgetaucht, die aufmerken lassen.

Apple hat kürzlich neue Ressourcen für Entwickler bereitgestellt, um die Arbeit an Apps für die Vision Pro zu unterstützen. Ein Highlight dieser Ressourcen sind Anleitungen zum Akku-Update für die externe Brilleneinheit. Bereits in der Vergangenheit hatte Apple Battery-Cases mit Updates versorgt, daher ist diese Ergänzung wenig überraschend.

The Apple Vision Pro battery has a model number of A2781.

The firmware released last night references 2 other Vision Pro battery models: A2988 & A2697 https://t.co/NyDSz6ylTn

— Aaron (@aaronp613) July 21, 2023