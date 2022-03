OLED-MacBook: 2025 könnte neues Display Einzug halten

Apple wird in Zukunft womöglich auch MacBooks mit OLED-Panels im Programm haben. Diese könnten die derzeit verkauften Modelle mit Mini-LED-Panels ablösen, die Apple Ende letzten Jahres eingeführt hatte. Zuvor dürften OLED-Panels allerdings im iPad debütieren.

Apple wird im MacBook in Zukunft wohl auf noch weitere Displaytechnologien setzen. Derzeit kommen neben klassischen LCD-Panels auch Mini-LED-Displays im MacBook Pro zum Einsatz. Diese werden seit Ende 2021 im MacBook Pro 14 und 16 Zoll verbaut. In Zukunft sind vielleicht auch OLEDs im MacBook Pro anzutreffen, das lassen Aussagen vermuten, die zuletzt von südkoreanischen Medien aufgegriffen worden waren.

Danach bereitet LG Display derzeit eine Produktion von OLED-Panels in Notebookformat vor. Diese neuen Panels werden seit Ende letzten Jahres von LG Display evaluiert, heißt es.

Kommt 2025 das OLED-MacBook?

Noch etwa ein Jahr werde dieser Prüfprozess in Anspruch nehmen, heißt es weiter. Dann plane LG Display, die Generation 8,5 in 14- und 16 Zoll-Format in die Massenproduktion zu bringen, wofür allerdings noch einige weitere Jahre veranschlagt werden. Mit einem Start eines MacBook Pro mit OLED-Panel von LG Display sei vor diesem Hintergrund ab dem Jahr 2025 zu rechnen.

Zuvor werden OLED-Panels der sechsten und siebten Generation in iPad-Modellen Einzug halten, so der Bericht. Schon in diesem Jahr könnte Apple erstmals ein iPad Pro mit OLED-Panel auf den Markt bringen. Auch hier setzt Apple im Moment auf Mini-LEDs, zumindest aber im 12,9 Zoll-Modell.

Derzeit bezieht Apple nach wie vor die meisten OLED-Panels für iPhones von Samsung Display, auch am Mac wird das vermutlich für geraume Zeit so sein, sollten entsprechende Modelle eingeführt werden, Samsung Display fertigt bereits OLED-Panels für 14- und 16 Zoll-Notebooks.

Ähnliche Beiträge