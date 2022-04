Elon Musk kauft 9% der Twitter-Aktien, Aktie im Höhenrausch

Twitter hat einen neuen Großaktionär: Elon Musk kaufte knapp 10% der frei gehandelten Aktien des Kurznachrichtendienstes. Dieser massive Einstieg ließ die Aktie vorbörslich explodieren.

Twitter hat seine Investoren heute in Feierlauen versetzt und dafür hatte man selbst gar nichts tun müssen: Der Kurznachrichtendienst bekommt überraschend einen neuen Großinvestor. Elon Musk steigt mit rund 9% der Twitter-Aktien in das Unternehmen ein. Das entspricht zum Schlusskurs der Twitter-Aktie vom Freitag gut 73.486 Millionen Aktien des Unternehmens. Somit wird der Gründer von Tesla und SpaceX und reichster Mensch der Welt künftig den größten externen Einzelanteil an Twitter.

Die Twitter-Aktie reagiert mit Kursfeuerwerk

Elon Musk twittert selbst gern und häufig, wobei er oft steile Thesen vertritt oder seine Millionen Follower auffordert, ihre Meinung zu verschiedenen Fragen zu äußern, wobei allerdings in der Regel geschickte PR-Stunts hinter seinen Tweets stecken. Er hatte Twitter erst vor zwei Wochen dafür kritisiert, die das Prinzip der freien Meinung nicht immer zu 100% zu respektieren. In der Vergangenheit wurde er bereits mit Aussagen zitiert, er könnte einen eigenen Social Media-Dienst an den Start bringen.

Was er nun mit seinem neu gewonnenen Einfluss auf Twitter anfangen möchte, bleibt abzuwarten. Analysten werden von US-Medien mit der Vermutung zitiert, Musk könnte sich für aggressive Neuausrichtungen des Unternehmens einsetzen.

Die Twitter-Aktie machte ihren Anlegern indes echte Freude: Der Kurs schoss vorbörslich um gut 25% in die Höhe, nachdem er in den letzten Jahren oft hinter der Kursentwicklung anderer Social Media-Aktien zurückgeblieben war.

